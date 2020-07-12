В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 143 до 4 168 человек.

Накануне сообщалось о смерти 27 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 229 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 164 тысяч человек.