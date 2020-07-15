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До конца года в Москве откроют три станции метро

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется достроить и открыть три станции метро на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду.

"С начала года было открыто шесть станций метро - четыре на Некрасовской линии метро и две на Большом кольце. До конца планируется открыть еще три станции на БКЛ - "Электрозаводская", "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская", - рассказал Загрутдинов.

По его словам, также предполагается достроить оборотные тупики для поездов Калининско-Солнцевской линии метро.

"В настоящее время на стройке метро занято 17 тоннелепроходческих комплексов. С помощью этих машин с начала года уже пройдено 21,1 км тоннелей, до конца года будут прорыты еще 20,7 км", - добавил Загрутдинов.

Рафик Загрутдинов Москва Большая кольцевая линия

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