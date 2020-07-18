Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 18.07В России 759 203+0В мире 14 106 753+301 457

Строительство Большого кольца метро в Москве ускорят

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Количество рабочих, занятых на строительстве Большого кольца метро в Москве, будет увеличено до 45 тысяч, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

По его словам, в настоящее время на строительстве Большой кольцевой линии метро занято около 15 тысяч человек и 11 тоннелепроходческих комплексов разного диаметра. "В пиковые моменты количество метростроителей будет увеличено втрое и увеличатся темпы возведения кольца", - отметил Бочкарев.

По его словам, на сегодня "пройдено" около 80% всех тоннелей будущего кольца.

"Однако наибольшая концентрация сил требуется при строительстве станций, - добавил заммэра. - Сейчас работы развернуты на месте всех станционных комплексов БКЛ".

МоскваСобянин заявил о готовности 54% Большой кольцевой линии метроЧитать подробнее

Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 года.

Москва Большая кольцевая линия метро БКЛ Андрей Бочкарев

Новости по теме

Новости

Более 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Собянин заявил о надежде на возвращение экономики Москвы к развитию за полгода

Собянин заявил о надежде на возвращение экономики Москвы к развитию за полгода

Пожилая женщина погибла на рельсах московского метро

Пандемия коронавируса

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

Всех задержанных на Лубянке отпустили из полиции с обязательством о явке

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

Суд арестовал еще троих фигурантов "дела врачей" о торговле людьми

Суд санкционировал первый административный арест за акцию 15 июля в Москве

Протесты в Москве

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Парковочное приложение в Москве будет сообщать о перемещении машины из-за ремонтных работ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');