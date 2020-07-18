Строительство Большого кольца метро в Москве ускорят

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Количество рабочих, занятых на строительстве Большого кольца метро в Москве, будет увеличено до 45 тысяч, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

По его словам, в настоящее время на строительстве Большой кольцевой линии метро занято около 15 тысяч человек и 11 тоннелепроходческих комплексов разного диаметра. "В пиковые моменты количество метростроителей будет увеличено втрое и увеличатся темпы возведения кольца", - отметил Бочкарев.

По его словам, на сегодня "пройдено" около 80% всех тоннелей будущего кольца.

"Однако наибольшая концентрация сил требуется при строительстве станций, - добавил заммэра. - Сейчас работы развернуты на месте всех станционных комплексов БКЛ".

Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 года.