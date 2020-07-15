В Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Москвы в среду.

Как передает корреспондент "Интерфакса", группа сторонников оппозиции, организовавшая несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади, направилась в сторону Цветного бульвара.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников акции о незаконности мероприятия и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию.

После этого полицейские начали их задерживать. В настоящее время в районе Петровки задержаны четыре человека.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов по этому поводу.