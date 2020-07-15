Омбудсмен Москвы обещала выяснить причины задержаний на Пушкинской площади

По неподтвержденным данным, на акции против поправок к Конституции были задержаны свыше 50 человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что обратится в правоохранительные органы для выяснения причин задержания участников несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади.

"На Пушкинской площади сейчас дежурят мои сотрудники-мужчины в качестве наблюдателей, завтра начнем отрабатывать информацию, обращаться в органы полиции, спрашивать об основаниях задержания", - сказала Потяева "Интерфаксу", пообещав отдельно отдельно заняться задержаниями журналистов на акции, "если подтвердится информация".

Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе выступил против "задержаний такого рода, тем более однозначно против задержаний журналистов".

По неподтвержденным данным, задержаны более 50 человек. "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов по этому поводу.

СЖР сообщает о задержании журналистов, считает их задержание нарушением. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал отпустить журналистов.

"Я наблюдаю в прямом эфире эти события. По нашим данным, задержаны несколько журналистов. Мы еще накануне общались с пресс-службой ГУ МВД Москвы, зная, что начнется эта история. И, все-таки, просили обратить внимание на то, что журналисты работают либо с редакционным заданием, либо с редакционным удостоверением, и полицейские не могут требовать и то, и другое, иначе это нарушение инструкции", - сказал Соловьев "Интерфаксу".

Также сообщается о задержании члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

"На Пушкинской площади задержана Марина Алексеевна Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Как ранее сообщалось, сторонники оппозиции проводили на Пушкинской площади несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию, а затем группа протестующих направилась в сторону Цветного бульвара. После этого полицейские начали их задерживать.

На прошлой неделе мэрия Москвы отказала заявителям из кампании "Нет!" в согласовании митинга против признания итогов голосования по поправкам в Конституцию, запланированного на 15 июля на Пушкинской площади, сославшись на запрет проведения массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

В Петербурге сегодня также прошла несогласованная акция против поправок к Конституции. Там люди выстроились в очередь длиной более 600 метров на Невском проспекте, чтобы поставить подписи против поправок. О задержаниях на акции в Петербурге не сообщается.