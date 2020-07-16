В отношении двух сотрудников "Матросской тишины" возбудили дело за взятки в 5 млн рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников СИЗО "Матросская тишина" стали фигурантами уголовного дела по подозрению в получении более 5 млн рублей от арестантов за различные услуги, в том числе передачу спиртного и мобильников. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что двое должностных лиц из числа сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве систематически получали взятки от следственно-арестованных за обеспечение незаконного перемещения на территорию следственного изолятора сим-карт, телефонов, алкогольных напитков и иных запрещенных предметов",- сказала Нефедова.

В период с января по июнь 2019 года на подконтрольные им расчетные счета следственно-арестованными, содержащимися в изоляторе, переведены взятки в сумме более 5 млн рублей. Кроме того, один из сотрудников за вознаграждение незаконно организовал на территории изолятора встречу лиц, содержащихся в изоляторе.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, где в отношении сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве – старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

В прокуратуре подчеркнули, что "наличие в СИЗО телефонов и иных запрещенных предметов является грубым нарушением режима и может способствовать совершению лицами, содержащимися в СИЗО, преступлений, в том числе дистанционных хищений денежных средств граждан с банковских карт граждан".