Бывший сотрудник колонии арестован за взяточничество при поставке гробов по контракту

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Центра трудовой адаптации осужденных местной исправительной колонии №19. По версии следствия, он вымогал взятку в рамках сделки по поставке местной предпринимательнице 380 гробов, сообщили в СК.

Подозреваемый арестован. Ему вменяют п.п. "б", "в " ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

Следствие установило, что летом 2019 года индивидуальная предпринимательница заключила контракт с колонией на изготовление 380 гробов. Когда условия контракта были согласованы, начальник центра адаптации потребовал у предпринимательницы денег и ценностей на общую сумму 160 000 рублей за бесперебойное исполнение заказа и за защиту ее интересов. В случае отказа он угрожал остановить производство гробов.

Предприниматель передала ему требуемые деньги и смарт-часы, считает следствие.