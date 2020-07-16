Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержан начальник одного из отделов по борьбе с наркотиками, его подозревают в покушении на мошенничество, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.

В отношении Дмитриева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.