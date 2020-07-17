В Москве при попытке получения взятки в 1,5 млн рублей задержан офицер полиции

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей в Москве сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам собеседника агенства, задержанный - сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД. По предварительным данным, полицейский за прекращение проверки в отношении одной из московских организаций требовал 1,5 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в случае установления вины он будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что с поличным задержан офицер, возглавляющий один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (покушение на мошенничество) УК РФ. По словам собеседника агентства, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.