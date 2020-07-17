В Москве 2 тыс. машин такси отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С начала года в Москве почти две тысячи автомобилей такси отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности перевозок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента транспорта.

В числе таких нарушений то, что водители не проходили медицинский осмотр, а автомобили - технический.

По словам собеседника агентства, кроме этого, на многих автомобилях не было опознавательной атрибутики такси и обязательной информации о тарифах и перевозчике в салоне.

"Также с начала пандемии инспекторы МАДИ и Роспотребнадзора выявили, что у 1168 таксистов не было средств индивидуальной защиты и антисептиков", - сказали в департаменте.