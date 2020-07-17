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Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в ближайшие недели сервис заработает в Казани, а в сентябре-декабре его могут запустить в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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В пятницу объявление о поиске водителей для Didi в Казани на "Авито" разместило ООО "Юником", которое позиционирует себя как официального представителя Didi в РФ.

Согласно данным Crunchbase, компания Didi Chuxing основана в 2012 году. Она привлекла в общей сложности $21,2 млрд в рамках 19 раундов финансирования. В 2015 году в Didi вложился Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.

В декабре 2019 года в РФ было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус", в котором 99% принадлежит сингапурской структуре Didi Mobility Pte. Ltd.

Россия Китай Didi

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