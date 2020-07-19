15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 299 до 4 314, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

"В Москве за сутки скончались 15 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро воскресенье, в российской столице выявлено 233 тыс. 545 случаев заражения COVID-19, 170 тыс. 539 человек вылечились от инфекции.