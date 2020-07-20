Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 507 491+218 802

В Москве от коронавируса вылечились почти 171 тыс. человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 379 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 981", - уточнила она.

В воскресенье, 19 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 15 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 314.

Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Водитель врезавшегося в остановку автобуса могла перепутать педали

В Люблине автобус врезался в остановку, есть пострадавшие

15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей

Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

В Москве прирост случаев COVID-19 за две недели сократился на 13,7%

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');