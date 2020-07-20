В Москве от коронавируса вылечились почти 171 тыс. человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 379 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 981", - уточнила она.

В воскресенье, 19 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 15 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 314.