Врачи вернувшихся к стандартному режиму работы московских больниц провели 7 тыс. операций

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты всех 20 московских стационаров, вернувшихся к плановому приему пациентов, уже провели 7 тыс. операций, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как заявила Ракова журналистам в понедельник, сейчас плановая помощь для горожан доступна по всем медицинским профилям: хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другим. "Госпитализация осуществляется со строгим соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности", - подчеркнула заммэра.

На прошлой неделе к стандартному режиму работы вернулись больница имени Виноградова, Вороновская больница, филиал Центра дерматовенерологии и косметологии - Клиника имени Короленко на Косинской улице, а также филиал №3 Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, №17, №51, №29 имени Баумана, имени Плетнева, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, туберкулезная больница имени Рабухина, а также госпитали для ветеранов войн №1, №2 и №3.

За все время с момента обратного перепрофилирования стационаров для плановой и экстренной госпитализации на лечение в них поступило почти 20 тыс. пациентов.

Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.