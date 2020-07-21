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Часть поездов в метро Москвы оборудуют системой распознавания лиц за 1,4 млрд руб.

Часть поездов в метро Москвы оборудуют системой распознавания лиц за 1,4 млрд руб.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском метро вагоны поездов со сквозным проходом "Москва" будут оборудованы системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, следует из документации в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта на выполнение работ составляет 1 млрд 393 млн рублей. Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе - 27 июля. Сам аукцион состоится 30 июля.

Оборудование подсистемы автоматического обнаружения лиц пассажиров планируется установить в вагонах подвижного состава серии 81-765/766/767 (и модификаций) в количестве 1538 штук. Это делается для повышения безопасности перевозок пассажиров и оперативного реагирования.

Работы должны быть выполнены в течение 180 дней со дня заключения контракта.

Предполагается, что в каждом из 1538 вагонов, оснащенных системой распознавания лиц, будет установлено по восемь соответствующих камер наблюдения. В состав системы также входят коммутатор в каждом вагоне и сервер обнаружения лиц в каждом головном вагоне поезда.

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