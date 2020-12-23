Камеры в подъездах в Москве помогли МВД найти 193 разыскиваемых лиц

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Камеры подъездного видеонаблюденияв Москве позволили полиции за девять месяцев 2020 года выявить 193 человек, находящихся в федеральном розыске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

Речь идет о тех, кого в итоге задержали или к кому применили меры административного характера.

Анализ изображений с камер подъездного наблюдения стал возможен благодаря запуску в феврале в Москве сегмента Единой системы видеоаналитики - "Единого центра хранения и обработки данных".