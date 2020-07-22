Объем интернет-торговли в Москве в 1,5 раза превысил докризисные показатели

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Объемы дистанционной торговли в Москве в настоящее время значительно превышают показатели, зафиксированные в городе до введения ограничений в связи с коронавирусом, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если мы посмотрим посещаемость торговых центров, то она пока еще не достигла значений прошлого года, но при этом выручка превышает показатели прошлого года. Это происходит за счет того, что интернет-торговля, мелкооптовая торговля, которая в основном и реализуется через дистанционную доставку, выросла к докризисным показателям более чем в полтора раза. По некоторым позициям рост составляет 60-65%", - сказал он в интервью радиостанции Business FM в среду.

Ефимов подчеркнул, что в целом торговля и оказание услуг населению возвращается в Москве к докризисному уровню.

"Более того, по абсолютному большинству показателей по всем отраслям выручка компаний превышает аналогичные показатели прошлого года. Среднесуточный оборот за прошлую неделю был абсолютным рекордом. Что касается и текущего года, и показателей прошлого года - это около 30 млрд ежедневно", - добавил Ефимов.