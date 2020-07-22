Глубокий тоннель потребуется построить в центре Москвы для запуска МЦД-5

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Для полноценного запуска пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) потребуется строительство глубокого тоннеля в центральной части города, заявил заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

"МЦД-5 наиболее обсуждаемый пока проект, по которому не принято окончательного решения. Основная сложность организации транзитного маршрута связана с необходимостью строительства глубокого и протяженного железнодорожного тоннеля фактически в центре города", - сказал Власов журналистам в среду.

По его словам, это сложно с технической точки зрения, а также потребует вложения больших средств.

"На ближайшее время интеграция Ярославского направления будет осуществляться через станцию Московского центрального кольца "Северянин"", - отметил Власов.

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба проекта МЦД-5 "пока не определена и находится в стадии проработки".

В свою очередь заместитель руководителя НОЦ "Независимые комплексные транспортные исследования" ИУЦТ РУТ (МИИТ) Дмитрий Роменский подчеркнул, что строительство подземных железнодорожных тоннелей в центральной части города может значительно повысить эффективность такой транспортной системы как МЦД.

"Подземные тоннели - это удобное решение для связки маршрутов, однако все мы понимаем, что строительство таких сооружений будет стоит десятки или даже сотни миллиардов рублей. Так что это, конечно, решение отдаленного будущего", - сказал Роменский.

МЦД - новая транспортная система Московской агломерации. Маршруты соединят между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. До конца 2024 года планируется запуск еще трех диаметров.