Поезда МЦД с момента запуска перевезли 91 млн человек

Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 млн пассажиров. Самые популярные станции: Царицыно, Белорусская и Одинцово. Каждой из них пользуются около 20 тысяч человек в день. #МЦД