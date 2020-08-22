Поезда МЦД с момента запуска перевезли 91 млн человек
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Поезда "Московских центральных диаметров" (МЦД) с ноября прошлого года перевезли 91 млн пассажиров, заявил мэр города Сергей Собянин в субботу.
Об этом он написал в своем твиттере.
По словам мэра, самыми популярными станциями МЦД являются Царицыно, Белорусская и Одинцово.
Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 млн пассажиров. Самые популярные станции: Царицыно, Белорусская и Одинцово. Каждой из них пользуются около 20 тысяч человек в день. #МЦД— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 22, 2020
МЦД - система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе инфраструктуры Московской железной дороги.