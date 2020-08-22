Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 22.08В России 951 897+4 921В мире 22 949 234+270 751

Поезда МЦД с момента запуска перевезли 91 млн человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Поезда "Московских центральных диаметров" (МЦД) с ноября прошлого года перевезли 91 млн пассажиров, заявил мэр города Сергей Собянин в субботу.

Об этом он написал в своем твиттере.

По словам мэра, самыми популярными станциями МЦД являются Царицыно, Белорусская и Одинцово.

МЦД - система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе инфраструктуры Московской железной дороги.

Моссква Московские центральные диаметры МЦД Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Станцию "Рижская" московского метро закрыли на год

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с ночным забегом

Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Беременную актрису Вилкову задержали за пикет в поддержку Навального

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Супруга Ефремова дала показания в суде в качестве свидетеля

На депутата Мосгордумы Шереметьева завели дело о мошенничестве

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');