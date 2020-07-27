В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей в Москве, планировавший его уроженец Центральной Азии ликвидирован в ходе перестрелки в Химках.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракт был предотвращен сотрудниками спецслужбы совместно с МВД и СКР.

В ходе работы сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках обнаружили подозрительного мужчину, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по силовикам из автоматического огнестрельного оружия.

"В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)", - заявили в спецслужбе. При осмотре места происшествия у неизвестного обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

Кроме того, добавили в ФСБ, при обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан.

На данный момент установлено, что ликвидированным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы отговорить его от поездки в Сирию для участия в запрещенной в РФ международной террористической организации, отметили в ЦОС. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста, добавили там.

Со своей стороны представитель областного главка СКР Ольга Врадий сообщила, что по уголовному делу назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ).