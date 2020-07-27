Брат убитого в Химках террориста сам сообщил о нем в полицию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Брат ликвидированного в подмосковных Химках пособника международных террористов, который готовил массовый расстрел в Москве, сообщил, что тот пропал две недели назад, о чем сразу было поставлено в известность МВД.

Видео со словами мужчины распространил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил МВД в России", - сказал брат ликвидированного преступника.

Кроме того, на видео показано, как сотрудники спецслужб осматривают тело убитого боевика. При нем обнаружена сумка, в которой помимо личных вещей находятся несколько гранат.

Ранее в понедельник ЦОС сообщил, что после перестрелки в гаражном комплексе в Химках ликвидирован пособник международной террористической организации. По данным ФСБ, это уроженец Центральной Азии, который планировал совершить теракт в Москве и уехать в Сирию.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при убитом были обнаружены документы на имя 19-летнего уроженца Таджикистана Одила Каюмова.