Станция МЦД-2 "Нахабино" открылась в Подмосковье после реконструкции

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли после реконструкции остановочный пункт "Нахабино" МЦД-2 на рижском направлении Московской железной дороги.

В мероприятии также принял участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Хороший подарок ко дню железнодорожника, сегодня мы открываем вокзал "Нахабино", конечная точка МЦД "Нахабино-Подольск". Важнейшее направление. И работы, которые проводят Российские железные дороги, уже стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры", - сказал Собянин журналистам.

Он добавил, что вместе с коллегами из РЖД и Подмосковья в дальнейшем планируется построить еще 14 вокзалов.

Станция "Нахабино" расположена в одноименном поселке городского типа Московской области с населением порядка 50 тысяч человек. До начала реконструкции строение представляло собой классическую остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров - две платформы, которые соединял устаревший мост.