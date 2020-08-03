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Утечку базы данных автомобилистов проверит московская прокуратура

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям СМИ о продаже в интернете баз данных, содержащих сведения об автомобилистах Москвы и области.

Как заявили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

МоскваЛичные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажуЛичные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажуЧитать подробнее

В понедельник, 3 августа, "Коммерсантъ" сообщил, что на продажу в интернете выставлены личные данные примерно 1 млн водителей Москвы и Подмосковья.

Как обнаружили сотрудники издания, на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации, 24 июля был выложен архив со сведениями об автомобилистах Московского региона. В нем содержатся файлы Excel в целом примерно на 1 млн строк с личными данными водителей, актуальными на конец 2019 года. Начальная цена архива - 1,5 тыс. долларов.

Как пишет "Ъ", из выложенного продавцом скриншота таблицы следует, что там есть такие данные о водителях, как дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код (уникальный код транспортного средства из 17 знаков), серия и номер свидетельства о регистрации и паспорт транспортного средства (ПТС). В МВД не ответили на вопросы издания по данному поводу.

Москва

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