Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4534 до 4546, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 245 тыс. 468 случаев заражения COVID-19, 182 тыс. 186 тыс. 223 человек вылечились от инфекции (76% от числа инфицированных).