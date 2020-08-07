В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Еще 14 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 546 до 4 560 человек.

Накануне сообщалось о смерти 12 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро пятницы, в Москве выявлено 246 154 случая заражения COVID-19, 187 576 человек выздоровели.