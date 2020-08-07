Московское мороженое оказалось наиболее популярным в трех странах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За первые пять месяцев 2020 года объем экспорта мороженого из Москвы увеличился более чем на 35% и составил $12,8 млн, наибольшей популярностью столичное мороженое пользуется в трех странах, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тыс. тонн мороженого, это на 26,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ключевыми потребителями мороженого от столичных компаний стали Казахстан, США и Китай. С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта - Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", - сказал Ефимов журналистам в пятницу.

Он уточнил, что весь российский экспорт мороженого за январь-май составил $23,9 млн, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года на 11%. В натуральном выражении объемы экспорта мороженого выросли до 11,2 тыс. тонн, что больше, чем за январь-май в прошлом году на 23,7%.

При этом по итогам прошлого года Россия поднялась в мировом списке экспортеров на пять позиций и заняла 16-е место. В лидерах по экспорту мороженого такие страны, как Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия.

"В общем российском экспорте мороженого за пять месяцев 2020 года доля Москвы составила 53,3%, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарубежные потребители отдают предпочтение продукции с высоким процентом жирности - более 7%, на такие продукты в январе - мае 2020 года приходилось более 50% всего экспорта московского мороженого", - сообщил, в свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.