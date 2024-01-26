Китай в 2023 г. увеличил импорт российского мороженого втрое, до $1,9 млн

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал из РФ мороженого на $1,9 млн, что в три раза больше, чем в 2022 году ($620,9 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт мороженого в Китай имеют 50 российских предприятий.

По оценке центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, Китай является одним из перспективных рынков для российского мороженого. Предполагается, что к 2025 году поставки этого десерта увеличатся до 1,9 тыс. тонн (896 тонн в 2021 году) и превысят $7 млн. Доля РФ в стоимостном выражении повысится до 4,7% с 3,8% в 2021 году.

Как сообщалось, предпочтение российскому мороженому отдает председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он заявил на полях саммита G20 в 2016 году после того, как президент РФ Владимир Путин подарил ему коробку российского мороженого.

РФ, по данным "Агроэкспорта", в 2022 году экспортировала 16 тыс. тонн мороженого более чем на $58 млн, крупнейшими покупателями стали Казахстан, Монголия, США и Белоруссия.