Участок красной ветки московского метро вновь будет закрыт

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии московского метрополитена от "Саларьево" до "Коммунарки" вновь будет закрыт для пассажиров с 23:00 пятницы, 7 августа, до открытия метро в 05:30 во вторник, 11 августа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Будут закрыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

"Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", - сказал собеседник агентства.

Прошлый раз этот участок красной ветки был закрыт 1-3 августа, а по будням по 14 августа он работает только до 23:00.

Как проехать

Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что для приоритетного движения компенсационных автобусов с 05:30 8 августа до 05:00 11 августа будут действовать выделенные полосы для общественного транспорта на подъездной дороге к ОРП (отстойно-разворотная площадка) "Саларьево", участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка", дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".

Проезд по "выделенкам" для такси будет запрещен.

Кроме того, будет ограничено движение по дублеру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская) и по подъездной дороге к ОРП "Саларьево".

В следующий раз движения поездов между станциями "Саларьево" и "Коммунарка" не будет с 15 по 19 августа.