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Южный участок красной ветки московского метро закроется на пять дней

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии московского метрополитена от "Саларьево" до "Коммунарки" в заключительный раз будет закрыт для пассажиров с субботы, 15 августа, до открытия метро в 05:30 в четверг, 20 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для пассажиров будут закрыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлый раз этот участок красной ветки был закрыт 8-10 августа.

Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

При этом для приоритетного движения компенсационных автобусов с 15 августа до утра 20 августа будут действовать выделенные полосы для общественного транспорта на подъездной дороге к ОРП (отстойно-разворотная площадка) "Саларьево", участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка", дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".

Проезд по "выделенкам" для такси будет запрещен.

Кроме того, будет ограничено движение по дублеру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская) и по подъездной дороге к ОРП "Саларьево".

Москва Московский метрополитен Сокольническая линия

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