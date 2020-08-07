Подельник экс-министра финансов Подмосковья осужден на 5,5 лет

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Соучастник экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Дмитрий Демидов приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Следственном комитете РФ.

"Доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора ОАО "ИКМО" Дмитрия Демидова. Приговором суда Демидову назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 1,075 млрд рублей", - заявили в ведомстве.

Судом Демидов признан виновным в мошенничестве.

По данным следствия, в 2007-2008 годах Демидов был генеральным директором ОАО "ИКМО" и вместе с экс-министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым и другими лицами "совершил хищение денежных средств ОАО "ИКМО" в размере более 1 млрд рублей.

"Эти денежные средства были выделены для приобретения указанным обществом 100% доли в уставном капитале ООО "Лэрен", наделенного правами и обязанностями по инвестиционному контракту на строительство жилого комплекса в городе Клин", - пояснили в СК.

Там добавили, что соучастники путем обмана организовали оформление документов по продаже 100% уставного капитала ООО "Лэрен" компании "Нова прова инжиниринг лимитед", а также оформление и подписание агентского договора по приобретению ЗАО ИФК "РИГрупп-Финанс" для ОАО "ИКМО" 100% доли в уставном капитале ООО "Лэрен" по явно завышенной стоимости в размере 1,07 млрд рублей, в реальности не намереваясь выполнять его условия.

"После перечисления денежных средств на счет компании "Нова прова инжиниринг лимитед", чтобы скрыть преступление, участники организованной группы составили и подписали соглашение о расторжении агентского договора", - сообщили в ведомстве.