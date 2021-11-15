Суд оставил в силе приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу по делу бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, приговоренного к 13 годам и восьми месяцам колонии за хищение, растрату и легализацию свыше 14 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года. Басманный суд Москвы 16 декабря 2019 года приговорил его к 14 годам колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших сторон, которые в общей сложности хотели с него взыскать более 14 млрд рублей.

Мосгорсуд 30 июня 2020 года сократил приговор на четыре месяца.

Кузнецов был признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Вину он полностью признал.

По версии следствия, Кузнецов входил в организованную группу, участники которой в 2005-2008 годах приобрели обманным путем у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям". Похищенные деньги были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество. Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности группы превысил 14 млрд рублей, по оценке следствия.

23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.