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На юго-востоке Москвы появится самый большой в столице деревянный храм

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Прихожане продолжают сбор средств и поиск новых благотворителей для выполнения работ по заготовке древесины, изготовлению, доставке и монтажу сруба храма Петра и Павла на приходе преподобного Саввы Освященного в Люблино, рассказал журналистам депутат Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин.

По проекту храм рассчитан на 700 человек. Он станет самым большим из деревянных храмов Москвы. Все прилегающие к храму постройки на территории комплекса тоже построят из бруса, часть из них уже возведена.

Деревянный храм в честь преподобного Саввы в Люблино также был построен в рамках "программы-200". Изначально здесь была устроена лишь маленькая, на 50 человек, часовня для молитв. Малый деревянный храм на 200 человек – первая в Москве церковь, которая посвящена преподобному Савве Освященному, основателю лавры в Святой Земле.

В 2016 году на приходе была построена воскресная школа в три этажа, с пятью классами, большим актовым залом и просторной трапезной. Из вековых бревен, 60 см диаметром, был возведен небольшой (35 кв. метров) приходской дом с глиняной черепицей, как в старину. Эти постройки войдут в будущий деревянный храмовый комплекс.

Рядом с местом строительства храма Петра и Павла установлен семиметровый резной поклонный крест из лиственницы, созданной по образцам соловецких святынь.

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