В Новой Москве церкви могут построить на 70 участках

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сейчас 70 участков на территории Новой Москвы изучаются как потенциально подходящие площадки для новых православных церквей, сообщил на селекторном совещании куратор "программы-200", депутат Госдумы и бывший заммэра столицы Владимир Ресин.

По его словам, уже оформлены земельно-правовые отношения на 47 участков из возможных. Там 11 храмов введено в эксплуатацию, один строится, на трех участках возводят временные храмы, один участок проходит экспертизу и еще один находится в стадии проектирования. На оставшиеся 30 участков оформлена вся необходимая градостроительная документация.

В план 2021 года включены десять участков, три из которых перешли из прошлогоднего плана, отметил Ресин.

"Специально созданная рабочая группа программы по ТиНАО рассматривает еще 13 потенциальных участков", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на территории "Старой" Москвы земельно-правовые отношения оформлены на 192 участка, на которых будут построены храмы РПЦ.