В Москве на стройке каменщик погиб под упавшим грузом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На западе Москвы на стройплощадке погиб 26-летний каменщик: на него упал груз, и он получил смертельные травмы. По факту проведет проверку Никулинская межрайонная прокуратура, сообщило надзорное ведомство Москвы.

Несчастный случай на производстве произошел на объекте на улице Лобачевского. На место выезжал Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Прокуроры проверят действия тех, кто нес ответственность за выполнение техники безопасности на этой стройке, а также как на ней соблюдались строительные нормативы, требования градостроительного законодательства и законов об охране труда.