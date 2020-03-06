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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Казани умер еще один пострадавший при падении строительной люльки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество погибших при падении строительной люльки в Казани увеличилось до трех. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь министерства здравоохранения Татарстана Альфия Хасанова в пятницу.

"Всего было пять пострадавших. Двое погибли на месте. Еще один скончался в приемном покое. Еще двое рабочих госпитализированы, состояние средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - сказала Хасанова.

Как сообщалось, в четверг на стройке десятиэтажного дома по улице Ершова в Казани упала строительная люлька с пятью рабочими.

По информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, два человека погибли на месте, один из строителей успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно.

Казань

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