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В Москве поезд метро 20 минут простоял в тоннеле на "салатовой" ветке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Московском метро на северном участке Люблинско-Дмитровской линии поезд из-за технической неисправности другого состава 20 минут простоял в тоннеле, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Неисправный состав встал в 7:25 во вторник на станции "Верхние Лихоборы" по техническим причинам, сказал он.

"Другой поезд с пассажирами находился в это время в тоннеле", - добавил собеседник агентства.

В результате 20 минут не было движения поездов от станции "Селигерская" до станции "Окружная" в сторону центра.

По словам источника, медицинская помощь пассажирам поезда, застрявшего в тоннеле, не понадобилась.

В пресс-службе метрополитена около 8 часов утра сообщали, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии были "увеличены интервалы движения для проверки поезда".

Московский метрополитен Москва

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