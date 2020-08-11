Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На одном из участков Люблинско-Дмитровской линии столичного метро поезда утром во вторник начали ходить с увеличенными интервалами, сообщила пресс-служба подземки.

"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения для проверки поезда", - сообщалось в официальном аккаунте Московского метрополитена в твиттере.

Чуть позже в твиттере столичной подземки сообщили, что движение поездов на "салатовой" ветке вводится в график.