В московском районе Гольяново появится новая станция метро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве проходят общественные обсуждения по проекту продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново на востоке Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Продление... линии метрополитена в район Гольяново позволит значительно улучшить условия транспортного обслуживания жителей района, сократить время в пути, а также существенно разгрузить наземный пассажирский транспорт и станцию "Щелковская", - сказала глава ведомства Юлиана Княжевская.

Она добавила, что новая станция будет обслуживать около 60 тыс. человек ежедневно. Станцию планируется построить рядом с жилой застройкой, в северо-восточной части района. В рамках проекта будут обустроены новые переходы, совмещенные через Уссурийскую улицу с входами на станцию.

Прилегающую территорию благоустроят, создадут зеленые зоны и навесы. Вдоль Уральской и Уссурийской улиц проложат велодорожки, появятся пункты проката. Также будет обустроена парковка на 840 машин.

Общественные обсуждения по проекту метро продлятся до 23 августа. Москвичи могут принять в них участие на сайте "Активный гражданин".