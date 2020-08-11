Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Власти Москвы поддержали проект парка "Союзмультфильма" на ВДНХ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство Москвы предоставит субсидию ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мультимедийный парк, посетители которого смогут погрузиться в атмосферу культовых отечественных мультфильмов, планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 "Семена", который был построен в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.

Капитальный ремонт здания общей площадью 2,2 тыс. кв.м был завершен летом. Были отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление. Специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу с елью в цокольной части здания.

Здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон был адаптирован для маломобильных граждан - установлены подъёмник, лифт, пандусы, а также тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля.

Фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой, которая будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном.

Экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов "Путешествие внутрь мультфильма", "Я и мультгерои", "Комната с фонариком" и других, при создании которых были использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture ("захват/снятие движения") и 3D-анимации.

Москва Союзмультфильм ВДНХ

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');