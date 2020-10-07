"Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм про Чебурашку

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" вместе со студией Yellow, Black and White (YBW) и телеканалами "Россия 1" и СТС начали работу над полнометражным фильмом "Чебурашка", рассказали "Коммерсанту" представители компаний. Для "Союзмультфильма" это будет первый полный метр, уточнила предправления студии Юлиана Слащева.

Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского. Студии YBW это право передано по лицензии, по которой киностудия будет получать роялти и выплачивать авторское вознаграждение создателям образа, уточнила Слащева. Съемки планируются на 2021 год, в прокат фильм выйдет в 2022 году.

Финансировать съемки будет YBW. Ее генпродюсер Эдуард Илоян оценил проект в не менее чем 600 млн рублей за счет большого количества компьютерной графики. Окончательно бюджет проекта будет определен после утверждения сценария, YBW рассчитывает в том числе на помощь Фонда кино.

Сценарий пишут создатели трилогии "Последний богатырь", которую YBW делает вместе с Disney. Чебурашка будет создан с помощью компьютерной графики, в целом картина будет нерисованной. YBW рассчитывает на субсидии Фонда кино.

СТС и "Россия 1" поделят показы "Чебурашки": премьера предполагается на "России 1", СТС получит еще несколько показов, уточнил гендиректор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.

В середине июля "Союзмультфильм" привлек инвестиции Сбербанка, который вложит в развитие студии 1 млрд рублей. Банк утвердил новую стратегию развития студии, в соответствии с которой она до 2029 года должна выпустить 17 сериалов по 4 сезона и 12 полнометражных фильмов, увеличив долю на российском анимационном рынке с 5% до 20%.