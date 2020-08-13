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Власти Москвы призвали ускорить вакцинацию от гриппа в столице

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Для минимизации наложения последствий сезонных заболеваний на ситуацию с коронавирусом в Москве необходимо провести более массовую вакцинацию от гриппа в более короткие сроки, чем ранее, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже сегодня видим проблему, связанную с нарастанием ОРВИ, гриппа, сезонных пневмоний. Для того чтобы как-то минимизировать наложения одной проблемы на другую, необходима более массовая вакцинация (от гриппа - ИФ), чем была в прошедшие годы и может быть даже более ускоренная", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

По словам Собянина, особенно важна прививочная кампания среди школьников. "У нас 1 млн 400 тыс. детей в Москве, огромная их концентрация, перемешение их, и через них идет быстрое распространение гриппа, ОРВИ. Чтобы этого не было, необходимо ускорить, усилить систему вакцинацию от гриппа", - отметил он.

Мэр также сказал, что в ближайшие месяцы по-прежнему необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Сергей Собянин Москва Коронавирус

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