Власти Москвы предложат учителям привиться от COVID-19, если хватит вакцины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Московским учителям, скорее всего, предложат привиться от коронавируса, если у города будет достаточно доз вакцины, сказал "России 24" мэр Сергей Собянин. Он согласен, что учителям, которые много контактируют с людьми и будут в зоне риска, нужна защита от коронавирусной инфекции.

Мэр напомнил, что рекомендации и нормы Роспотребнадзора не требуют, чтобы учителя на работе носили маски.

"Но это зависеть будет от эпидситуации, от администрации школы. На уровне СанПиНов таких требований на сегодняшний день тоже нет", - сказал он.

Собянин также сказал, что учебный год в школах начнется 1 сентября, но торжественные линейки проводиться не будут. Школьников не будут обязывать носить маски в помещениях. При этом в школах будут проводить регулярную дезинфекцию, при входе всем будут мерить температуру, передвижения внутри школ будут ограничены: каждый класс будет учиться только в своем помещении.