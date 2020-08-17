Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

В Москве осудили мошенников за продажу фейковых тестов на коронавирус

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к условным срокам троих фигурантов уголовного дела о попытке продажи фейковых экспресс-тестов на новый коронавирус, говорится в приговоре, с которым ознакомился "Интерфакс".

Приговором суда Максим Лавров, Эльвира Копылова и Екатерина Лысенкова признаны виновными в покушении на крупное мошенничество. Всем троим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год с испытательным сроком на два года.

Согласно приговору, весной 2020 года фигуранты, воспользовавшись общественным волнением на фоне пандемии коронавируса, организовали продажу экспресс-тестов на COVID-19, осознавая, что гражданский оборот подобных экспресс-тестов на территории РФ.

Злоумышленники разместили на портале Avito.ru объявление и договорились о продаже 350 псевдотестов с откликнувшимся покупателем, который, поняв, что его обманывают, обратился антикоррупционный главк столичного МВД.

В ночь со 2 на 3 апреля мошенники были задержаны при попытке продажи фейковых экспресс-тестов по 2 тыс. руб. за штуку на общую сумму в 700 тыс. руб.

Все трое осужденных признали свою вину. По их просьбе суд рассмотрел уголовное в особом порядке - без исследования доказательств.

Приговор был вынесен 11 июня и к настоящему времени вступил в законную силу.

Москва

Новости

Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии вуза в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не смог явиться в суд

Ефремов не смог явиться в суд

Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина

Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');