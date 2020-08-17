В Москве осудили мошенников за продажу фейковых тестов на коронавирус

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к условным срокам троих фигурантов уголовного дела о попытке продажи фейковых экспресс-тестов на новый коронавирус, говорится в приговоре, с которым ознакомился "Интерфакс".

Приговором суда Максим Лавров, Эльвира Копылова и Екатерина Лысенкова признаны виновными в покушении на крупное мошенничество. Всем троим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год с испытательным сроком на два года.

Согласно приговору, весной 2020 года фигуранты, воспользовавшись общественным волнением на фоне пандемии коронавируса, организовали продажу экспресс-тестов на COVID-19, осознавая, что гражданский оборот подобных экспресс-тестов на территории РФ.

Злоумышленники разместили на портале Avito.ru объявление и договорились о продаже 350 псевдотестов с откликнувшимся покупателем, который, поняв, что его обманывают, обратился антикоррупционный главк столичного МВД.

В ночь со 2 на 3 апреля мошенники были задержаны при попытке продажи фейковых экспресс-тестов по 2 тыс. руб. за штуку на общую сумму в 700 тыс. руб.

Все трое осужденных признали свою вину. По их просьбе суд рассмотрел уголовное в особом порядке - без исследования доказательств.

Приговор был вынесен 11 июня и к настоящему времени вступил в законную силу.