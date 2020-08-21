Эксперты по кибербезопасности предупредили о фейковых сайтах про вакцину от COVID-19

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - После того, как российский Минздрав зарегистрировал первую вакцину от коронавируса, в интернете увеличилось количество новых доменов, связанных с вакциной - например, с подстрокой "vaccin" в имени. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что это делают мошенники.

Создание фишингового сайта занимает три-четыре часа благодаря конструкторам и нелегальным CDN, а заработок от них может составлять от десятков тысяч рублей и намного больше в зависимости от аудитории и периода, сказал газете руководитель направления "Информационная безопасность" ИТ-компании КРОК Андрей Заикин.

За десять дней с момента регистрации вакцины в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал газете директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. В Infosecurity a Softline Company добавляют, что в июле-августе 2020 года было зарегистрировано подобных 445 доменов, это примерно по девять штук в день.

Появляться такие сайты начали в марте. На них есть предложения купить несуществующую вакцину и лекарства от коронавируса, а по словам экспертов, предлагаемые средства в реальности в лучшем случае оказываются БАДами. О схемах по выманиванию денег под предлогом инвестиций в разработку вакцины сообщал Банк России.

Один ресурс на английском предлагал оформить предзаказ на вакцину в количестве от 10 000 до 1 млн доз и оплатить четверть стоимости партии, сообщал телеграм-канал @In4security.

Под видом рассылок важной информации о вакцине злоумышленники могут предлагать получателю запустить из письма вредоносное вложение, открыть документ или перейти на мошеннический сайт, предупредили аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов. Усыпить бдительность жертвы могут элементы брендов, которым люди доверяют, или предложение больших скидок.

По словам Волошина, сначала на таких сайтах контента нет, но затем их могут использовать мошенники. Часть фейковых сайтов регистрируется для резерва на случай блокировки основных страниц, объяснила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина. По ее словам, срок жизни такого сайта в среднем не превышает сутки, но бывают и "долгоиграющие истории".

По данным Check Point, число реальных атак, связанных с коронавирусом, снизилось: в июле их было около 61 млн в среднем за неделю, а в июне - около 130 млн в неделю. В Trend Micro, напротив, считают что число интернет-угроз, эксплуатирующих тему коронавируса растет, поскольку количество жалоб граждан увеличилось в три-четыре раза. В первом полугодии 2020 года компания выявила 9 млн таких угроз.