В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4677 до 4687, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

"В Москве за сутки скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 253 тыс. 757 случаев заражения COVID-19, 199 тыс. 117 человек вылечились от инфекции.