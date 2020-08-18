В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - За сутки в России выявлено еще 4 748 случаев COVID-19, сообщает оперштаб.

Суточный прирост уже третий день демонстрирует минимальное значение с апреля. Накануне оперативный штаб сообщил о 4892 новых случаях, 16 августа было 4969 случаев.

Общее число зараженных в стране выросло до 932 493. РФ сохраняет по этому показателю четвертое место в мире. В лидирующих США 5,43 млн заболевших, в Бразилии - 3,35 млн, в Индии - 2,7 млн.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах, в Москве 693 новых случая за сутки. В Петербурге еще 157 заболевших, в Свердловской области - 149, в Московской области - 145.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник остается без изменений (1,0). В России этот показатель незначительно снизился до 0,98 (накануне 0,99).

Скончались за сутки 132 человека. Число жертв за весь период достигло 15 872.

Выздоровели 742 628 человек за все время, в том числе 6 527 за последние сутки.