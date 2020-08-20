Собянин заявил о "реставрационной революции" в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последние годы отреставрировали около 1500 зданий, заявил мэр Сергей Собянин и назвал это "целой реставрационной революцией". Он добавил, что мэрия продолжает борьбу "за московскую старину, за исторические здания, за здания, которые находятся под охраной".

В 2020 году должны завершиться работы на 67 памятниках.

По словам мэра, с 2010 года число городских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось зв 5,3 раза, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

"На фоне огромных и значимых объектов, таких как ВДНХ, как Северный (речной) вокзал, есть маленькие незаметные объекты, (площадью) буквально несколько сотен квадратных метров, но они тоже имеют громадную свою ценность. Как правило, такие объекты находятся в тяжелом состоянии, их были десятки, если не сотни, и они приведены в порядок. По некоторым (из них) работы проводятся, по некоторым заканчиваются", - подчеркнул он.

20 августа Собянин оценил отреставрированную усадьбу Матвеевых в Басманном районе, которая долго была в аварийном состоянии. Реставрацию провели в рамках программы "1 рубль за 1 кв.м", работы заняли порядка 2,5 лет - они были начаты в июле 2017 года завершены в декабре 2019 года.

До конца 2020 года в историческом здании в Волховском переулке планируется открыть четырехзвездочный мини-отель. Для гостей будут обустроены комфортные номера, при этом владельцы обещают не трогать парадную анфиладу и исторические интерьеры. Собянину результаты работ понравились.

Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке.

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин pic.twitter.com/cvy1AY260V — Москва 24 (@infomoscow24) August 20, 2020

"Один из таких объектов по программе "1 рубль за метр", которая сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые вкладывать и вкладывать надо было деньги, инвесторов найти было чрезвычайно сложно. Нашли, уже два десятка таких объектов тоже отреставрировано. Этот дом купца Матвеева, замечательный объект. Не только сам дом, но и что было обнаружено под ним (-отреставрированы) сводчатые палаты середины 18 века - очень интересное историческое сооружение, Московская старина. Спасибо огромное инвесторам, что приложили свои ресурсы, энергию и силы, чтобы восстановить этот объект, приспособили для современного использование", - сказал мэр.

Кроме того, в четверг Собянин вручил за многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и большой личный вклад в сохранение расположенных на территории столицы объектов культурного наследия нагрудные знаки к званию "Почетный реставратор города Москвы" специалистам: Елене Антоновой, Александру Иванову и Александру Урбанскому. Церемония была перенесена с весны на август из-за коронавируса.

Программа правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры "1 рубль за кв. м" действует с 2012 года. Инвесторы на открытых аукционах получают право арендовать эти здания на 49 лет, но берут обязательство за свой счет восстановить их и поддерживать в порядке. Восстановительные и реставрационные работы проводятся под контролем Мосгорнаследия, максимальная продолжительность работ - 5 лет; после выполнения арендатором условий по восстановлению памятника на весь оставшийся срок аренды арендная плата снижается до 1 рубля за 1 кв. м площади здания в год. Всего в рамках программы передано в аренду 26 аварийных памятников архитектуры. К настоящему времени завершена комплексная реставрация 19 зданий.