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Павильон "Космос" на ВДНХ назван лучшим результатом реставрации в Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Участники голосования на сайте "Активный гражданин" признали лучшим объектом реставрации в Москве за последние три года павильон "Космос" на ВДНХ, он набрал 41,01% голосов, сообщил сайт мэрии. На втором месте павильон "Грот" в усадьбе "Кусково" (13%), на третьем - ансамбль Миусского трамвайного депо (12,86%).

Лучшим реализованным объектом метрополитена и ж/д транспорта оказался участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Коммунарки" (30,6% голосов). На втором месте оказалась новая станция метро "Беломорская", на третьем - участок желтой линии от "Парка Победы" до "Раменок".

Среди спортивных сооружений победила Большая спортивная арена спорткомплекса "Лужники" (27,7% голосов). Чуть меньше набрали Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и "ВТБ Арена". В категории объекты культуры победил парк "Зарядье" (42,29%), далее следуют городская площадь делового центра "Москва-Сити" со сценой и амфитеатром (16,56%) и комплекс "Техноград" на ВДНХ (12,03%).

Из объектов дорожной инфраструктуры больше всего голосов - 26,3% - набрал участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (26,3% голосов). На втором месте - Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды, на третьем - Северная рокада автодороги Москва - Санкт-Петербург.

В голосовании участвовали 137 973 человека. Выбирать можно было объекты, которые побеждали в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" в разных номинациях в течение 2018-2020 годов.

Москва Активный гражданин ВДНХ Кусково Московский метрополитен

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