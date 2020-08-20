Несколько сторонников Навального задержаны в центре Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Несколько активистов задержаны в ходе одиночных пикетов на Лубянке в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Они собрались там с плакатами со словами поддержки в отношении оппозиционера, госпитализированного в четверг в Омске. По словам очевидцев, в настоящее время на месте пикетов задержаны не менее трех человек.

В четверг также стало известно, что в Мурманске задержали главу местного штаба Навального Виолетту Грудину. Она также вышла на пикет в поддержку оппозиционера. Грудина вышла на центральную площадь Мурманска с плакатом, на котором утверждалось, что Навальный был отравлен.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.