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В Мурманске задержали главу местного штаба Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину задержали в четверг во время пикета в поддержку оппозиционера.

Свое задержание "Интерфаксу" подтвердила сама Грудина. Ей вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Вечером Грудина вышла на центральную площадь Мурманска с плакатом, на котором утверждалось, что Навальный был отравлен.

Самолет, на котором Навальный возвращался из Томска в Москву, в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту Омска в связи с ухудшением его здоровья. Оппозиционер был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме, и подключен к аппарату ИВЛ.

Источник в медицинских кругах ранее сообщил "Интерфаксу", что врачи поставили предварительный диагноз Навальному - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

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Алексей Навальный Виолетта Грудина Мурманск

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